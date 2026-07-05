El fuego de Vouzela (Portugal) podría quedar controlado este mismo domingo tras arrasar 13.000 hectáreas

El incendio declarado el pasado jueves en la región portuguesa de Vouzela, en el centro-norte del país, ha consumido ya 13.000 hectáreas de vegetación, según el último balance oficial, que destaca que los medios internacionales llegados se concentrarán en este fuego por su gravedad.

El vicepresidente de la Cámara municipal de Vouzela, Marco Dias, ha estacado que el incendio podría quedar controlado a media tarde de este mismo domingo. "Está más tranquilo, aunque todavía no está controlado. Nos preocupan dos frentes", en Águeda y Vouzela, ha indicado Dias a la televisión pública portuguesa, RTP.

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Combaten las llamas 1.352 efectivos con 450 vehículos terrestres, incluido el contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) enviado desde España.

"Este incendio nos está costando bastante por el calor. Son muchos días de calor extremo. La tierra está muy caliente. Cuando apagas un fuego, vuelve a surgir enseguida y también el viento nos dificulta mucho la extinción", ha explicado un portavoz del contingente español de 120 militares --110 de León y diez de Madrid--, Manuel López, en declaraciones a RTP.

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Sin embargo, la situación está más calmada en su zona de despliegue, Tondela, y están dedicando la jornada a consolidar los avances logrados durante el sábado de defensa de puntos sensibles y extender líneas de anclaje. "A ver si conseguimos perimetrarlo hoy, que sería muy buena cosa", ha apuntad López.

Por otra parte, la Guardia Nacional portuguesa ha informado de la detención de un hombre de 62 años de edad acusado de provocar un incendio por negligencia en la localidad de Cortica, en el concejo de Alvaiázere, distrito de Leiria, a menos de 100 kilómetros de Vouzela.

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El fuego declarado el viernes "tuvo su origen en la realización de trabajos agrícolas con una desbrozadora de disco", ha informado el cuerpo policial militar. El fuego consumió 250 metros cuadrados antes de ser extinguido.