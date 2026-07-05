Más de 150 kenianos han sido evacuados esta semana por la ola de violencia xenófoba en Sudáfrica

Un total de 151 kenianos han sido evacuados de Sudáfrica por la ola de violencia xenófoba que lleva semanas azotando el país, acompañada de multitudinarias manifestaciones contra la migración ilegal, que han llevado a los países vecinos a poner en marcha protocolos de repatriación a sus ciudadanos.

El primer ministro y secretario del gabinete para Asuntos Exteriores y de la Diáspora, Musalia Mudavadi, ha confirmado el número provisional de repatriados que han vuelto al país en cuatro grupos: 61, 26 y 17 personas llegaron a Nairobi el 30 de junio, seguidos de otro grupo de 47 el 1 de julio, durante una operación coordinada por la Alta Comisión de Kenia en Pretoria que termina el próximo martes.

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A principios de esta semana, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Diáspora reveló que más de 200 kenianos habían buscado refugio en la Alta Comisión de Kenia en Pretoria mientras esperaban ser evacuados. Sin embargo, el Ministerio ha señalado que quienes solicitan la evacuación representan solo una pequeña fracción de los aproximadamente 27.000 kenianos que viven y trabajan en Sudáfrica.

El pasado martes, las principales ciudades sudafricanas se convirtieron en escenario de una ola de protestas de miles de personas, muchas de ellas ataviadas con la tradicional vestimenta zulú, látigos y porras incluidos, para exigir la salida del país de migrantes ugandeses, zimbabuenses, nigerianos o mozambiqueños, a los que culpan de la imposibilidad de encontrar trabajo en un país con un índice de paro del 32%.

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"La escalada de actos hostiles puede ser lamentable. Kenia expresa su confianza en la continua protección de sus nacionales, junto con todas las demás personas bajo la jurisdicción de Sudáfrica", lamentó el Ministerio en un comunicado publicado esta semana.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha ordenado el despliegue de más de 3.000 efectivos del Ejército durante un mes en todo el país para mantener el orden en medio de unas protestas que prometen tener carácter semanal.