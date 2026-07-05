Muere el expreso palestino Maher Yunis, liberado en 2023 tras pasarse 40 años en cárceles israelíes

El partido palestino Al Fatá, columna vertebral del Gobierno palestino en Cisjordania, ha anunciado este domingo la muerte a los 68 edad de Maher Yunis, conocido por ser uno de los dos presos palestinos que más tiempo han pasado en las cárceles israelíes, cuatro décadas después de ser hallado culpable en 1983, junto a su primo Karim, del secuestro y la muerte del militar israelí Avi Bromberg.

Los dos primos, residentes en la ciudad de Ara, de mayoría árabe y situada en el norte de Israel, mataron a Bromberg en 1980, tras secuestrarle después de ofrecerse para llevarle en coche cuando se dirigía a casa desde su base en los Altos del Golán. Karim y Maher eran ciudadanos árabe-israelíes y su caso simboliza la compleja realidad de las comunidades mixtas de Israel, porque muchos de sus miembros se identifican abiertamente como palestinos.

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La familia de Bromberg lleva décadas exigiendo la retirada de los pasaportes israelíes a los árabes condenados por este tipo de actos de violencia. El entonces ministro del Interior de Israel, Aryeh Deri, también reclamó que se les desposeyera de la ciudadanía israelí.

Aunque en un primer momento los dos fueron condenados a cadena perpetua, el entonces presidente israelí, Shimon Peres, redujo la pena de ambos a 40 años de prisión en 2012. Los Yunis fueron liberados en enero de 2023. Karim fue el primero en ser excarcelado y Maher regresó a su hogar dos semanas después. Ambos habían cumplido sus sentencias al completo.

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En un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias palestina Wafa, el partido Al Fatá quiere celebrar la "larga lucha y combate que este líder nacional encarnó a través de sus grandes sacrificios en las prisiones de la ocupación, donde se pasó 40 años".

"El movimiento Fatá expresa sus más sinceras condolencias a la familia del líder fallecido, a los prisioneros en los centros de detención de la ocupación, a las masas de nuestro pueblo en la patria y la diáspora, comprometiéndose a continuar la lucha hasta que se logren los derechos nacionales de nuestro pueblo y se establezca su Estado palestino plenamente soberano e independiente con Jerusalén como su capital", concluye el comunicado.

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