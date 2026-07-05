Luitingo se moja sobre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y lanza un mensaje conciliador

Luitingo ha vuelto a situarse en el foco mediático, esta vez por sus palabras al ser preguntado por la situación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. El artista sevillano, que continúa centrado en su carrera musical, optó por un mensaje conciliador y evitó entrar en polémicas directas.

"Yo les deseo a todo el mundo mucha salud, que todo el mundo tenga amor, felicidad y una vida buena y tranquila", expresó, dejando claro su deseo de paz para todos los implicados en el entorno mediático. El cantante también reflexionó sobre el mundo del corazón, al que se refirió como un espacio con luces y sombras: "Como cualquier tipo de mundo tiene su pro, su contra, cada uno da su opinión".

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En esa misma línea, añadió una reflexión sobre la exposición pública y la rentabilidad mediática: "Igual que yo gano dinero de la música, la gente gana dinero del corazón, lógicamente", apuntó, en referencia a la industria del entretenimiento y la crónica social.

Sus declaraciones llegaron justo antes de subir al escenario en el espectáculo 'En mi sitio', dentro del ciclo 'Patio de Triana', donde Luitingo apostó por interpretar temas compuestos por él mismo. Visiblemente emocionado y algo nervioso, el artista quiso dirigirse al público antes de comenzar: "Ya después hablaremos, voy a cantar, si no me pongo a llorar rápido, ¿vale?", confesó entre risas.

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Una actuación cargada de emoción en la que el sevillano volvió a demostrar su apuesta por la música mientras mantiene cierta distancia de la polémica mediática que rodea a algunos de los nombres más conocidos del panorama del corazón.