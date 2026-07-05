Los perros doctores que ayudan a controlar el dolor crónico en pionera terapia en Chile

Víctor Castelló

Santiago de Chile, 5 jul (EFE).- Ataviados con un pañuelo en el que se lee el término 'dogtor', Leia, Habana, Bimba y Bartolo son cuatro perros que cada semana visitan la unidad de manejo de dolor de un hospital de Santiago, como parte de una terapia pionera en Chile que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos.

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Conocidos como 'dogtores' por el anglicismo 'dog' y la palabra doctor, los dos labradores y los dos shih tzu acompañaron esta semana en una sesión de fisioterapia de más de una hora y media a un grupo de pacientes con dolores crónicos en sus músculos y huesos.

"Los perritos generan en nosotros endorfinas. Todo lo que es ansiedad o estrés, que suele gatillar el dolor, disminuye", explicó a EFE Catalina Vidal, kinesióloga de la Clínica Alemana, la única del país que actualmente emplea esta terapia alternativa.

El resultado, agregó, es que "se logra hacer más actividad física o movimientos con mejor tolerancia y disminuyendo la intensidad del dolor”.

Cada semana realizan una actividad distinta, en función de las patologías y las necesidades de los pacientes. Esta vez, toca tratar de colocar un aro a modo de collar a cada uno de los 'dogtores'.

La terapia, indicó la kinesióloga, "tiene también beneficios cognitivos porque se hace mucho trabajo de colores, de memorización, de atención, de agilidad, de equilibrio".

Muchos de los pacientes que se abren a esta terapia no habían tenido nunca contacto cercano con animales.

No es el caso de Francisca Biert, paciente con artrosis en ambas rodillas, que siempre tuvo perros y caballos.

"Los animales son súper cariñosos, es la mejor terapia. Hay mucha gente que aún no sabe que existe la terapia con perros", destacó.

Nacida en 2003 para fomentar en Chile el entrenamiento profesional de perros de asistencia, la organización Bocalán Confiar ya ha conseguido que decenas de perros sirvan para, entre otras cosas, cuidar a las personas con situaciones de salud más delicadas.

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Cecilia Marré, fundadora de la ONG, aseguró a EFE que lo fundamental es "profesionalizar fuertemente las técnicas de adiestramiento con perros basadas en refuerzo positivo".

"Antes se utilizaban collares de ahorque o tirones para adiestrar. Nosotros empezamos a ver la ciencia detrás del comportamiento de los perros", agregó.

Además de la kinesiología, los 'dogtores' también participan en otras disciplinas como la psicooncología o la hospitalización pediátrica.

“Tenemos perros con distintas habilidades. De acuerdo a los objetivos, hacemos una conexión entre la actividad concreta y metemos una serie de juegos para que las actividades sean diversas, entretenidas y consigan el objetivo definido por los médicos”, apuntó Marré.

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Pacientes y doctores coinciden en que este espacio de trabajo con animales debe expandirse hospitales del país y de la región, donde se conocen pocos ejemplos de este estilo, pues supone un oasis dentro de la dificultad de muchos procesos médicos. EFE

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