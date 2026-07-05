Netanyahu reivindica un Jerusalén "bajo soberanía israelí", desde una zona ocupada

Jerusalén, 5 jul (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió este domingo la consolidación de un Jerusalén que "ya no estará dividido" y afirmó que su desarrollo forma parte de la protección de la ciudad "bajo soberanía israelí", en unas declaraciones realizadas durante el acto de colocación de la primera piedra del Centro de Patrimonio de Atarot, en Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel desde 1967.

"En este caso, me refiero al norte de Jerusalén, como un área de enorme importancia para el desarrollo de la capital: el desarrollo de nuestra capital, un Jerusalén unido que ya no estará dividido", dijo el mandatario durante el evento según un comunicado publicado por su oficina.

PUBLICIDAD

"¡Nuestro Gobierno está protegiendo Jerusalén bajo soberanía israelí con todas sus fuerzas!", añadió Netanyahu.

El proyecto se enmarca en las conmemoraciones del 50 aniversario de la Operación Entebbe (1976), una misión de rescate en la que fuerzas especiales israelíes liberaron a rehenes secuestrados en el aeropuerto de Entebbe (Uganda), y estará dedicado, según el comunicado, a la "memoria histórica" del lugar.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, el mandatario recordó además a su hermano, Yonatan Netanyahu, comandante de la unidad militar de élite Sayeret Matkal, muerto durante aquella operación.

El antiguo aeropuerto de Atarot, en funcionamiento durante décadas hasta su cierre a principios de los años 2000, se encuentra en Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel desde la guerra de 1967 y cuya anexión es considerada ilegal por la comunidad internacional.

PUBLICIDAD

El acto se produce en un contexto de debate político y diplomático sobre el control de territorios ocupados y la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada.

En las últimas semanas, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó haber impulsado la declaración de 46,5 hectáreas como "tierras estatales" en el centro de este territorio para ampliar el asentamiento de Givat HaRoeh, una medida criticada por organizaciones israelíes como Peace Now y por la comunidad internacional.

PUBLICIDAD

Según el propio Smotrich, estas políticas buscan imposibilitar por todos los medios el hipotético establecimiento de un Estado palestino. EFE