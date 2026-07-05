Lara Dibildos confiesa que lo mucho que le gustaría pasar por el altar con Carlos Maturana y defiende a Sheila Casas

Lara Dibildos ha reaparecido ante los medios en un momento de estabilidad personal, manteniendo su vida alejada del foco mediático más intenso, aunque sin dejar de hablar con su naturalidad. La actriz se ha pronunciado sobre distintos temas de actualidad, tanto de su entorno como de su propia vida sentimental.

En primer lugar, ha sido preguntada por las recientes imágenes de Sheila Casas junto a su nueva pareja, Sergio Ignacio González-Sobrino, unas fotografías que han generado comentarios y comparaciones físicas con el jinete Álvaro Muñoz Escassi.

Dibildos ha querido quitar hierro al asunto y centrarse en la felicidad de la joven. "Yo no les he visto tanto parecido, la verdad. No sé, a lo mejor es que a Álvaro lo conozco muchísimo, pero lo importante es que ella esté feliz, porque es una tía estupenda", ha señalado, insistiendo en que la hermana de Mario Casas atraviesa un buen momento personal. La actriz también ha asegurado que en las imágenes públicas se percibe claramente la ilusión de la joven. "En las fotos y en los vídeos se ve que está muy contenta", ha añadido.

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Sobre las comparaciones entre los hombres, Lara ha restado importancia al tema y ha defendido el sentido del humor de su entorno. "Álvaro tiene mucho sentido del humor, todo es de broma. Yo sé que él le desea lo mejor a Sheila", ha explicado.

En el plano más personal, Dibildos ha sorprendido al reconocer que no descarta volver a pasar por el altar junto a su pareja, Carlos Maturana, aunque con una visión muy distinta a la de otras etapas de su vida. "Pues la verdad es que sí, pero lo que me apetecería es el vestido. Yo me casé embarazada y no lo disfruté nada. Me encantaría, pero no por la boda en sí, sino por estar guapa", ha confesado entre risas, dejando la puerta abierta a una futura celebración.

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