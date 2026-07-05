La RD del Congo eleva a 492 el número de muertos y a 1.528 los casos confirmados de ébola

Nairobi, 5 jul (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este domingo a 492 el número de muertos y a 1.528 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC, con datos recopilados hasta el 3 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 32,2 %.

Además, 628 pacientes se encuentran en "aislamiento/hospitalización", y otras 239 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

La tasa de rastreo de contactos se sitúa en el 81,5 %, y 9.971 de esos contactos se encuentran en seguimiento.

"Las actividades de sensibilización, charlas educativas, visitas domiciliarias y capacitación de los agentes comunitarios continúan a gran escala para fortalecer la adhesión de las comunidades a las medidas de prevención y a la búsqueda temprana de atención médica", añadió el ministerio.

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El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

Asimismo, el Gobierno de Francia confirmó que ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola, correspondiente a un médico que regresaba de una misión en la RDC.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Se trata ya de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha.

El actual brote tan solo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.