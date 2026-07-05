Islamabad y Bürgenstock se perfilan como sede de una nueva ronda técnica entre EEUU e Irán

Islamabad, 5 jul (EFE).- Islamabad aparece como la sede más probable de la próxima ronda de negociaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán, prevista para el 11 de julio, aseguraron este domingo medios pakistaníes, que citan fuentes diplomáticas.

"Hay dos posibles sedes para las conversaciones técnicas: Islamabad y el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza", señaló el diario pakistaní Dawn citando a una fuente diplomática. "No obstante, Islamabad es la opción más probable", agregó.

Según esto, las conversaciones estarán centradas en el programa nuclear iraní, el alivio de sanciones y los activos iraníes congelados en el extranjero, además de asuntos de seguridad regional como la estabilidad en el estrecho de Ormuz y el mantenimiento del alto el fuego alcanzado recientemente en el Líbano.

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La reunión del 11 de julio buscaría avanzar en el marco establecido por el Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado hace dos semanas, que dio a Washington y Teherán un plazo de 60 días para negociar un acuerdo amplio sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos relacionados.

Las negociaciones habían quedado temporalmente retrasadas por las ceremonias del funeral de Estado del fallecido líder supremo iraní, Alí Jameneí. Las autoridades iraníes indicaron que la composición de la delegación de Teherán será anunciada después de la conclusión de esos actos, de acuerdo con el diario pakistaní.

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En una carta difundida por el Departamento de Información de Prensa del Gobierno pakistaní, el presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, trasladó que el pueblo de Pakistán se sentiría honrado de recibir a Trump en Islamabad "a la mayor brevedad posible", sin precisar detalles sobre el contexto de esa posible visita.

La última ronda de alto nivel tuvo lugar en el complejo de Bürgenstock, con mediación de Catar y Pakistán, para establecer una hoja de ruta para un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní, el alivio de sanciones, la seguridad marítima y la desescalada regional.

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De acuerdo con las fuentes citadas por Dawn, una eventual ronda posterior de conversaciones de alto nivel podría celebrarse en Doha durante la tercera semana de julio, después de que los equipos técnicos completen el trabajo sobre los detalles de un posible acuerdo. EFE