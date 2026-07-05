Bolivia repatría a dos estudiantes afectadas por doble terremoto en Venezuela

La Paz, 5 jul (EFE).- La Cancillería de Bolivia informó este domingo de que dos estudiantes bolivianas afectadas por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela fueron repatriadas en el mismo avión militar en el que retornó el grupo de rescatistas que brindó apoyo humanitario en el país caribeño durante la última semana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en sus redes sociales que las jóvenes "retornaron al país desde Venezuela tras recibir asistencia y protección consular de la Cancillería".

"Ante la situación de vulnerabilidad generada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó los mecanismos necesarios para acompañar su retorno seguro a Bolivia", indicó.

Las estudiantes llegaron en la víspera a la región oriental de Santa Cruz y desde allí "continuaron su traslado para reencontrarse con sus familias", añadió la Cancillería.

Las jóvenes "han sido afectadas por el terremoto y están en calidad de repatriadas", explicó a los medios el viceministro boliviano de Gestión Consular, Héctor Huanca, quien estuvo en Venezuela junto al equipo de rescate enviado desde Bolivia el pasado lunes.

PUBLICIDAD

Junto a los rescatistas, también fueron enviadas unas seis toneladas de ayuda humanitaria recolectada por la comunidad venezolana en Bolivia.

Huanca precisó que mientras estuvo en Venezuela, se contactó con los bolivianos residentes en ese país para conocer su situación y, a raíz de esto, se dio la repatriación de las dos estudiantes.

En el mismo avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) retornaron los 20 rescatistas militares que participaron en operaciones de apoyo a la población afectada por la emergencia en Venezuela.

Al recibir al grupo, el ministro boliviano de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó que "frente a una situación muy delicada, muy crítica y una tragedia para el pueblo venezolano, Bolivia estuvo presente gracias al trabajo" de las Fuerzas Armadas.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumentó a 2.954 y la de heridos se elevó a 16.592, informó el sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 16.309 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 80 campamentos transitorios. EFE