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El base dominicano Jean Montero se desvincula del Valencia Basket

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El base dominicano Jean Montero, 'MVP' de la última final de la Liga Endesa, ha quedado desvinculado del Valencia Basket después de que se haya abonado la cláusula de rescisión que había en su contrato, según confirmó este domingo el conjunto 'taronja'.

"El exterior dominicano Jean Montero queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato, por lo que finaliza su etapa en nuestro club tras dos temporadas en las que ha contribuido en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa", señaló el equipo 'taronja' en un comunicado.

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El Valencia Basket agradeció al base "la profesionalidad, el compromiso y el trabajo realizados durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket" y le deseó "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".

Montero aterrizó en la capital del Turia en el verano de 2024 procedente del MoraBanc Andorra y firmó por tres campañas, por lo que aún le restaba un año de contrato con el campeón de la Liga Endesa con el que ha disputado un total de 131 partidos, siendo en su segundo año "una pieza indispensable para conseguir la mejor clasificación histórica en la Euroliga" y para que el Valencia Basket levantase su segundo título del torneo doméstico.

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Según detalló el equipo valenciano, en los 75 partidos en los que participó en esta recién concluida campaña 2025-2026, el dominicano, elegido 'Estrella Emergente' de la Euroliga y elegido en el 'Mejor Quinteto' de la Fase Regular de la máxima competición continental acreditó una tarjeta de 15,2 puntos con un 36,2 por ciento en triples, 2,9 rebotes, 4,5 asistencias y 1,1 recuperaciones para 18,4 créditos de valoración.

El adiós del base dominicano al campeón de la Liga Endesa se une a otros también anunciados en la plantilla como los de Jaime Pradilla, Braxton Key, Sergio de Larrea, Xabi López-Aróstegui, Darius Thompson e Isaac Nogués, además del técnico del equipo, Pedro Martínez.

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