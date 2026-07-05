Agencias

De la Fuente afirma que es "un declarado admirador" de Cristiano Ronaldo

Guardar
Google icon

Arlington (EE.UU:), 5 jul (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, afirmó que es "un declarado admirador" de Cristiano Ronaldo y que es "el mejor en las zonas en las que se decide el partido".

La víspera de su enfrentamiento de octavos de final del Mundial ante Portugal, en el estadio AT&T de Arlington, De la Fuente elogió en conferencia de prensa al capitán luso: “Soy un declarado admirador de Cristiano. De futbolistas y personas como él. Es un ejemplo de valores para la gente joven y menos joven. Me rindo ante Cristiano".

PUBLICIDAD

"Es un futbolista del que hay que estar pendiente en cualquier circunstancia. No hay que hacerle un marcaje individual, pero si hay un futbolista del que hay que estar pendiente es Cristano. Es el mejor en las zonas en las que se decide el partido. Espero que no juegue, pero va a jugar -bromeó-. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él”, añadió.

Últimas Noticias

Izquierdista Sánchez tacha de "ilegítimo" el triunfo presidencial de Fujimori en Perú

Infobae

Delcy Rodríguez sustituye a la ministra de Transporte en plena emergencia por los sismos

Infobae

Sinner derriba la ilusión de Mochizuki y llega a cuartos de Wimbledon por quinta vez

Infobae

El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en Villanueva del Río y Minas

El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en Villanueva del Río y Minas

México envía dos buques con más de 2.000 metros cúbicos de ayuda humanitaria a Venezuela

Infobae