El Ejército de Israel arresta a decenas de colonos en un conato de penetrar en Siria

El Ejército de Israel ha anunciado la detención este domingo de decenas de colonos israelíes que intentaban cruzar la frontera con Siria cuando las tropas han intervenido para arrestarlos y entregarlos a la Policía israelí por unos hechos que el propio estamento castrense ha condenado "enérgicamente".

"Hoy (domingo), decenas de ciudadanos israelíes han intentado cruzar la frontera hacia territorio sirio", ha declarado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

En respuesta a ese conato, "un contingente de las FDI ha acudido rápidamente al lugar, ha impedido el cruce y los ha detenido", ha señalado el portavoz, que ha agregado que, tras su arresto, "los detenidos han sido entregados a la Policía de Israel para su procesamiento".

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Asimismo, el representante militar ha transmitido el rechazo del Ejército sobre tales hechos: "Las FDI condenan enérgicamente este intento de cruce", ha subrayado, recalcando que "se trata de un incidente grave que constituye un delito y pone en peligro a las fuerzas de las FDI y a la población civil".

Las tropas israelíes han respondido así a la acción emprendida por cerca de 70 colonos pertenecientes al grupo 'Pioneros de Hashan', según ha informado la emisora pública israelí, Kan, que ha indicado que el intento de penetrar en territorio sirio ha tenido lugar a través del monte Hermón.

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Este pico se encuentra bajo control israelí desde la caída a finales de 2024 del expresidente sirio Bashar al Assad, como parte de la 'zona de seguridad' que Israel mantiene en Siria con argumentos similares a los empleados para defender las que ostenta en la Franja de Gaza y en Líbano y a la que, de igual manera, rechaza renunciar.