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China y Rusia anuncian para julio maniobras navales conjuntas frente a Qingdao y una patrulla en el Pacífico

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Las Fuerzas Armadas de China y Rusia tienen previsto desarrollar durante este mes de julio unas maniobras navales conjuntas en las proximidades de la ciudad china de Qingdao, que incluirán ejercicios tanto en el mar como en el espacio aéreo y que culminarán con una patrulla marítima conjunta en el océano Pacífico.

El Ministerio de Defensa chino ha explicado este domingo en un escueto comunicado que estas actividades, agrupadas bajo el nombre de 'Mar Conjunto 2026' ('Joint Sea 2026'), responden al programa anual de cooperación militar establecido entre ambos países.

Según las autoridades chinas, el objetivo de estos ejercicios es reforzar la capacidad de ambos ejércitos para afrontar retos en materia de seguridad, además de contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región.

No obstante, Pekín no ha precisado el calendario concreto de las maniobras ni ha facilitado información sobre el número de efectivos o los medios militares que participarán en el despliegue.

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