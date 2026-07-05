Mueren al menos 15 soldados del Gobierno yemení reconocido en ataque de rebeldes hutíes

Saná, 5 jul (EFE).- Al menos 15 soldados alineados con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente murieron y más de 20 resultaron heridos tras un ataque de los rebeldes hutíes chiíes, respaldados por Irán, contra posiciones de primera línea en la provincia de Hudeida, en el mar Rojo, informaron este sábado fuentes gubernamentales.

El ataque, el primero de este tipo desde hace años en Hudeida, comenzó a última hora del viernes y se prolongó hasta la madrugada del sábado, bajo intenso fuego de artillería, y tuvo como objetivo posiciones gubernamentales en el monte Dabas, en la zona de Hays, al sur de Hodeida, confirmaron a EFE fuentes militares y locales. EFE

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