Siria inicia los juicios contra los acusados de la masacre de Sueida un año después de la tragedia

El Ministerio de Justicia de Siria ha iniciado este sábado procedimientos judiciales contra varias personas acusadas de estar implicadas en la masacre de Sueida, ciudad mayoritariamente drusa al suroeste del país, que dejó más de 1.760 muertos hace casi un año. Esta medida representa la fase final en la transición del proceso de investigación hacia la rendición de cuentas.

"La remisión de estos casos a la judicatura competente y el inicio de los juicios públicos representan la transición de la investigación de los hechos a la rendición de cuentas judicial", ha expresado Amar Ezzedin, portavoz del Comité Nacional de Investigación, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal SANA.

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Ezzedin ha agregado que la justicia solo se puede lograr a través de una judicatura independiente que garantice a todas las partes sus derechos legales y exija responsabilidades a los culpables sobre la base de las pruebas y la ley.

De esta manera, ha indicado que el proceso busca salvaguardar los derechos de las víctimas y sus familias, reforzar la igualdad ante la ley, proteger los derechos humanos y defender la dignidad de todos los ciudadanos. El comité coopera actualmente con el Ministerio y las autoridades judiciales competentes, proporcionando así los documentos y las pruebas necesarias para respaldar el proceso judicial y fortalecer el estado de derecho.

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Según el comité, creado el 31 de julio del año pasado, se han recopilado 769 expedientes con testimonios de 213 testigos, 437 víctimas y familiares, así como representantes de diversas comunidades. Asimismo, se han registrado 1.760 fallecidos y 2.188 heridos entre todos los grupos, y los heridos fueron atendidos en hospitales de Sueida, Izra y Damasco, además de las víctimas pertenecientes a grupos tribales y unidades militares.

De esta manera, el Gobierno sirio acelera un proceso que se estaba demorando y que, por tanto, acarreaba críticas de la comunidad internacional. En marzo, la Unión Europea instaba al Gobierno de al Shara a aplicar de forma "rápida y transparente" las recomendaciones del informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que denunciaba la no rendición de cuentas.

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El conflicto surgió en julio de 2025, cuando la ciudad de Sueida fue escenario de uno de los episodios de violencia más sangrientos y devastadores de la historia reciente del país, ocurrido pocos meses después de la caída del régimen de Bashar al Asad. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre la comunidad drusa y beduina pronto evolucionó a una espiral de violencia en la que intervinieron las fuerzas de seguridad del Gobierno de transición y combatientes tribales, hasta que el alto al fuego a finales de ese mes puso fin al conflicto.