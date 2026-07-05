China libera al pastor cristiano Ezra Jin, detenido por la persecución oficial a las iglesias clandestinas

El Gobierno chino ha puesto en libertad al pastor cristiano Jin Mingri, también conocido como Ezra Jin, detenido en octubre del año pasado en durante una serie de operaciones policiales contra las iglesias clandestinas en el país.

Ezra Jin es el fundador de la Iglesia de Sión, un culto que ha actuado fuera de los parámetros impuestos por el Gobierno de China, donde la práctica del cristianismo está permitida pero en condiciones muy restringidas ante el temor de las autoridades a que estos grupos puedan actuar como punta de lanza de "actividades subversivas" a cargo de terceros países, como Estados Unidos.

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La ONG ChinaAid, especializada en el seguimiento de la situación religiosa en China, ha confirmado en un comunicado la liberación del pastor, cuyo nombre apareció sobre la mesa durante la pasada cumbre en Pekín entre el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien se comprometió a hacer todo lo posible para facilitar su liberación.

El pastor ha llegado "llegó sano y salvo a Los Ángeles el 4 de julio de 2026, tras ser liberado directamente de su detención en China", ha explicado la ONG en un comunicado en el que ha agradecido a Trump las gestiones realizadas. Según ChinaAid, responsables del Gobierno chino bajo condición de anonimato han enmarcado la puesta en libertad del religioso como un gesto de buena voluntad con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos.

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"La liberación del pastor Jin es una victoria tremenda", ha declarado el director de ChinaAid, Bob Fu, "pero nuestro trabajo no habrá terminado hasta que todos los prisioneros de la fe sean libres".

Todavía quedan encarcelados ocho pastores y colaboradores encarcelados de la Iglesia de Sión, recuerda la organización, "así como sacerdotes, obispos, cristianos de iglesias domésticas, musulmanes uigures, budistas tibetanos, practicantes de Falun Gong y otros presos de conciencia".