AGRO RURAL refuerza la formación de su equipo gracias a un acuerdo con instituciones educativas internacionales

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) ha suscrito un convenio interinstitucional con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman, con el objetivo de fortalecer la formación académica y el desarrollo profesional de sus colaboradores mediante el acceso a educación superior de calidad.

Esta alianza estratégica supone un paso decisivo en la apuesta de AGRO RURAL por la capacitación continua, al facilitar a sus trabajadores y a sus familiares directos condiciones preferenciales y beneficios exclusivos para cursar maestrías online. Así, una de las primeras medidas del acuerdo es la entrega de 50 becas parciales para el estudio entre más de 250 titulaciones oficiales de la oferta académica ofertada por las tres instituciones educativas.

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La firma del acuerdo se llevó a cabo en el auditorio de MIDAGRI y contó con la participación del ingeniero Vladimir Montes, jefe de la Unidad de Recursos Humanos de AGRO RURAL, y de Martín Santivañez, director de Desarrollo Institucional de UNIR, quienes subrayaron la importancia de este tipo de iniciativas para facilitar el acceso a formación de calidad y potenciar las capacidades del capital humano al servicio del desarrollo rural.

Además, esta colaboración busca impulsar acciones conjuntas orientadas a la actualización permanente de conocimientos, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, contribuyendo directamente al fortalecimiento institucional de AGRO RURAL y a la mejora de los servicios que ofrece en el ámbito agrario.

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FORMACIÓN FLEXIBLE Y EMPLEABILIDAD

AGRO RURAL, programa del Estado peruano orientado a promover el desarrollo agrario rural mediante el financiamiento de inversiones en zonas con menor grado de desarrollo económico, refuerza con este acuerdo su compromiso con el crecimiento profesional de su equipo humano y el bienestar de sus familias. Así, promueve oportunidades educativas que inciden tanto en el desarrollo individual como en la eficiencia institucional.

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Por su parte, UNIR, UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman, integrantes del grupo PROEDUCA, destacan por su modelo educativo online de calidad internacional. UNIR, líder en enseñanza en español, cuenta con más de 55.000 estudiantes y 110.000 egresados, consolidando una propuesta académica orientada a la empleabilidad y al desarrollo profesional global.

El convenio permitirá ampliar las oportunidades de especialización en áreas clave, mediante una flexible modalidad formativa virtual que se adapta a las necesidades de los profesionales en activo. Los beneficiarios podrán compatibilizar su desarrollo académico con sus responsabilidades laborales y personales, reforzando sus competencias sin interrumpir su actividad profesional.

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