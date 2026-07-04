Venezuela intenta recuperar la conectividad en La Guaira con ayuda de Starlink

Caracas, 4 jul (EFE).- Las empresas de telefonía Digitel y Movistar Venezuela trabajan en recuperar la conectividad en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, con la ayuda del servicio satelital de Starlink, así como habilitando puntos de conexión wifi gratuito en refugios de la región costera.

Digitel informó, en una nota de prensa, que en colaboración con SpaceX incorporó conectividad satelital mediante satélites de órbita baja de Starlink para fortalecer la respuesta de su red móvil en La Guaira.

Los kits de Starlink, prosiguió, proporcionan conectividad de transporte en las estaciones base de telefonía móvil, acelerando el restablecimiento de las comunicaciones en puntos específicos de la red cuando una emergencia afecta los medios tradicionales de transmisión, como la fibra óptica o los enlaces de microondas.

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Tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que azotó la zona norte de Venezuela, afectó la señal de telefonía y datos de internet de La Guaira, donde hay zonas en las que no se puede realizar ningún tipo de contacto a través de teléfonos.

Digitel señaló en la nota que ha podido recuperar el 88,9 % de la infraestructura en el estado costero, cercano a Caracas.

Por su parte, Movistar Venezuela informó en una publicación en Instagram que activó tres puntos de conexión a wifi gratuito en refugios de La Guaira, específicamente en Catia La Mar, Maiquetía y un sector cercano al aeropuerto.

Igualmente, la empresa ha implementado el servicio satelital Starlink Mobile para enviar mensajes de texto, dos unidades móviles para dar cobertura a Playa Grande y Los Corales.

Movistar agregó que ha podido recuperar el 70,2 % de su infraestructura en La Guaira.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Los recientes sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos. EFE

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