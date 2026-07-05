Rodríguez anuncia alianza internacional para recuperar principal aeropuerto de Venezuela

Caracas, 4 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que se estableció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras sufrir "graves daños" por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

"También estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países, que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía", dijo la mandataria en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez no precisó detalles de lo que contempla este plan y cuáles son los países que lo conforman, pero aseguró que la próxima semana estará el plan listo.

Asimismo, dijo que empezará un proceso de recuperación de los aeropuertos que fueron afectados, sin mencionar cuáles otros sufrieron daños, y que toda la infraestructura estará siendo atendida.

La presidenta venezolana también dijo que se ha establecido contacto con la banca pública y privada para activar la cartera hipotecaria con un 80 % de subsidio, así como la exoneración de tasas e impuestos relacionados a registros de alquileres o compras de inmuebles.

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Además, prohibió la exportación de materiales de construcción para concentrarlos en la recuperación de edificaciones afectados por el doble terremoto.

Rodríguez estableció un programa de financiamiento para hacer pagos mensuales a personas afectadas por el desastre durante los próximos seis meses, sin precisar la cantidad.

Igualmente, creó la Misión Venezuela Renace, en la que se incluirán otros programas gubernamentales como un "gran brazo ejecutor" en materia de recuperación de viviendas y otras infraestructuras.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Los recientes sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos. EFE

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