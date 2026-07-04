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Un enfrentamiento entre la Armada y civiles en un operativo de búsqueda en México deja varios muertos

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Varios civiles armados han sido hallados sin vida este viernes en las inmediaciones de la presa Picachos, en la localidad de San Marcos, en el suroeste de México, tras un ataque contra efectivos de la Armada que participaban en un operativo de búsqueda de personas desaparecidas, enfrentamiento que también ha dejado un soldado muerto y dos heridos.

El hallazgo de los cadáveres --cuyo número exacto no ha sido precisado por las autoridades federales-- ha ocurrido durante un operativo de la Secretaría de Marina. El despliegue se ha activado tras la agresión sufrida por las autoridades mientras brindaban protección a un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

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Previamente, un infante de la Marina ha sido asesinado y dos más han resultado heridos tras un ataque con explosivos en la zona de El Recodo, mientras protegían a un grupo de madres que realizaban trabajos de excavación en un predio.

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