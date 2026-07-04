Ucrania asegura haber eliminado casi 43 % de capacidad de refinación de petróleo de Rusia

Berlín, 4 jul (EFE).- Ucrania aseguró este sábado que ha eliminado con sus ataques de largo alcance contra territorio ruso para mermar la maquinaria bélica del Kremlin casi el 43 % de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia.

El Estado Mayor General de Ucrania indicó en un mensaje de Telegram que los ataques han conseguido paralizar un "récord" de capacidades petroleras rusas.

"Como resultado de los ataques, ha quedado fuera de servicio el 42,74 % de la capacidad total proyectada de refinación de petróleo de Rusia", sostuvo.

El Estado Mayor aseguró que durante el último mes fueron atacadas con éxito ocho refinerías de petróleo.

Además, aseguró, han sido destruidos o han sufrido daños críticos más de 60 tanques de almacenamiento, de los cuales el 58 % contenía productos petrolíferos refinados y el 42 % petróleo crudo.

Según Ucrania, las pérdidas económicas para Rusia derivadas de los ataques ucranianos son importantes.

Desde agosto de 2025, afirmó el Estado Mayor, "las pérdidas acumuladas del sector han alcanzado los 13.500 millones de dólares".

Los ataques ucranianos han provocado una crisis de combustible, la reducción de la producción y un aplazamiento constante de los plazos de reparación de las instalaciones destruidas o dañadas debido a la "imposibilidad de obtener los repuestos y equipos necesarios". EFE

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