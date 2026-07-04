El Roig Arena "conecta" con Kany García y su gira 'Puerta Abierta'

La cantante y compositora puertorriqueña Kany García "conectó" anoche con el público del Roig Arena en un concierto incluido dentro de su gira 'Puerta Abierta', un espectáculo en el que presenta los temas de su último trabajo discográfico sin renunciar a los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

La velada contó además con la participación del cantautor puertorriqueño Tommy Torres, encargado de abrir la noche, informa la organizació en un comunicado.

La puertorriqueña arrancó el directo al ritmo de 'García', una canción que reivindica la identidad propia y la autenticidad, a la que han seguido otros temas de su repertorio reciente como 'DPM' y 'Una vida buena'.

Desde los primeros compases del concierto quedó patente "la gran conexión de la artista con el público, con el que interactuó en distintos momentos de un concierto marcado por la cercanía y la complicidad".

Kany García recreó nuevos temas y uno de los momentos "más especiales" llegó con una versión acústica de 'Para Siempre'. La artista continuó con un tramo acústico en el que han sonado algunos de sus mayores éxitos, como 'Fuera de Servicio', 'La Siguiente' --su conocida colaboración con Christian Nodal--, 'Confieso' y 'Lo que en ti veo', tema que grabó junto a Nahuel Pennisi. En este momento, la intérprete sorprendió a sus seguidores valencianos invitando al escenario a Tommy Torres para cantar juntos 'Quédate'.

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Para el bis se guardó 'La culpa' y 'Tierra mía', dos temas que han pusieron punto final a la velada.