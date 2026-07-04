El incendio de vegetación de Peñíscola se encuentra estabilizado

El incendio de vegetación declarado este viernes en la localidad de Peñíscola y que afectó a una zona de viviendas diseminadas en el Corral del Petiquillo se encuentra estabilizado desde las 00.30 horas y continúan trabajando en las labores de extinción medios terrestres, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

A primera hora de la mañana, hay tres unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, una dotación de los Bomberos de la Diputación de Castellón y una dotación de bomberos voluntarios colabora también en el operativo, detalla, por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias.

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Un total de cuatro personas fueron rescatadas ayer y unas 70 evacuadas de forma preventiva a causa de este incendio, que se declaró a las 16.30 horas de este viernes en una zona de interfaz en la urbanización del Corral del Petequillo, entre los municipios de Peñíscola y Benicarló. Se trata de un área de campos abandonados, de vegetación muy densa y con presencia de viviendas.