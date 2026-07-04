Sábado, 4 de julio de 2026 (02.00 GMT)

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/La Guaira - Venezuela afronta este sábado el décimo día desde los devastadores terremotos que dejan al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, mientras disminuyen casi por completo las posibilidades de encontrar más supervivientes, algunos equipos internacionales de rescate comienzan a retirarse del país y avanzan los esfuerzos para atender a miles de damnificados y financiar la reconstrucción.

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EEUU INDEPENDENCIA

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia este sábado en Washington un discurso para conmemorar el aniversario 250 de la independencia del país, en una jornada que también incluye un gran desfile nacional por el centro de la capital y culminará con un espectáculo de fuegos artificiales.

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Nueva York - Nueva York acoge una flota de grandes veleros de todo el mundo y una exhibición militar naval y aérea para celebrar el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos, así como un espectáculo de fuegos artificiales en la noche patrocinado por la cadena de grandes almacenes comerciales Macy's.

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Los Ángeles - El aniversario 250 de Estados Unidos llega marcado por un choque de narrativas: mientras el presidente Donald Trump centra la celebración en el patriotismo y la identidad nacional blanca, los historiadores recuerdan amplias zonas del actual territorio estadounidense ya contaban con presencia hispana preexistente a las Trece Colonias. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto)

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IRÁN GUERRA

Teherán - Irán comienza a celebrar los actos funerarios del asesinado líder supremo Alí Jameneí, en la mezquita Mosala de Teherán, donde se espera que acudan millones de personas a rendir homenaje al religioso, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

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ADEMÁS

EEUU CALOR

Washington- Una ola de calor extremo sigue golpeando a EE.UU. durante el ajetreado puente festivo del 4 de julio, con pronósticos de temperaturas récord y humedad sofocante en el noreste y los estados del Atlántico Medio.

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CHILE CRIMEN

Santiago de Chile- La falta de cooperación de Venezuela es hoy uno de los principales escollos para combatir a la banda criminal transnacional Tren de Aragua en la región, afirmó a EFE el fiscal chileno, Héctor Barros, que acaba de lograr la extradición desde Colombia de dos importantes líderes de esta banda nacida en el país caribeño y centra ahora sus esfuerzos en desarticular su estructura financiera. Por Sebastián Silva

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ALEMANIA ULTRADERECHA

Berlín - La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) celebra en la ciudad de Erfurt, en el centro del país, su 17º congreso federal, en el que quieren ser reelegidos sus dos líderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla, y para el que las fuerzas de seguridad esperan varios miles de manifestantes que protestarán contra el partido y su ideología.

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ISRAEL PALESTINA

Jan Yunis - Después de esperar tres meses para ser evacuado de Gaza, el adolescente Abdelaziz Al Hums moría el pasado jueves en Gaza esperando un trasplante. Forma parte de los 17.500 pacientes pendientes de tratamiento en el extranjero, entre los que hay bebés, enfermos cardíacos y pacientes con cáncer a los que ha entrevistado EFE.

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UE COMPETITIVIDAD

Bruselas - La Unión Europea tiene fama de ser una maquinaria lenta y pesada a la que le cuesta mucho llegar a acuerdos, pero hay algo en lo que todos coinciden en Bruselas: Europa está perdiendo competitividad y tiene que acelerar y adaptarse si no quiere perder el tren en un nuevo mundo en el que ya no se respetan las viejas reglas.

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ALEMANIA EMPRESAS

Berlín - En las instalaciones que tiene la empresa fabricante de juguetes Playmobil en el municipio de Dietenhofen, en el sur alemán, continúan las tareas de desmontaje, una semana después de que se decidiera parar allí la producción para priorizar la actividad en países más baratos que Alemania. Por Salvador Martínez Mas

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ESPECIALES:

Con motivo de la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara los próximos 7 y 8 de julio, la Agencia EFE envía desde el viernes y hasta el sábado una serie previa con la guía OTAN CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- Brasil llega este sábado, a tres meses de las elecciones, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aventajando al opositor Flávio Bolsonaro en los sondeos. (Texto)

12:30 GMT.- Washington.- EEUU INDEPENDENCIA.- Un gran desfile nacional recorre el centro de Washington con motivo del Día de la Independencia. (Texto) (Foto) (Video)

21:00 GMT.- Quito.- ECUADOR POLÍTICA.- La plataforma Revoca Ec, promotora de la revocatoria del mandato del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, María José Pinto, realizan una marcha y vigilia para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que entregue los formularios para iniciar con la recolección de firmas. (Texto) (Foto) (Video)

Callao.- PERÚ RÉCORD.- El Callao, la provincia portuaria aledaña a Lima y la ciudad más salsera de Perú, busca batir el récord mundial de la mayor clase de salsa, con más de 1.380 participantes que deberán ejecutar una misma coreografía de manera simultánea. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

10:00 GMT.- Londres.- R. UNIDO ORGULLO.- El desfile del Orgullo LGBTIQ+ en Londres transformará la capital británica en un escenario de visibilidad rindiendo homenaje a la historia del movimiento a la vez que reivindicando el presente de la comunidad. (Texto) (Foto) (Video)

París.- FRANCIA VIOLENCIA SEXUAL.- Al menos un centenar de asociaciones feministas y de colectivos en defensa de la infancia convocan una jornada de protesta nacional para pedir una ley integral contra la violencia a las mujeres y los menores tras la indignación surgida por el 'caso Lyhanna'.

Estocolmo.- SUECIA CHINA.- El ministro de Exteriores chino viaja a Suecia y se entrevista con su homóloga sueca, Maria Malmer Stenegard, para abordar prioridades europeas comunes como el comercio y la política de seguridad, y también será recibido por el primer ministro, Ulf Kristersson.

Bratislava.- ESLOVAQUIA REFERÉNDUM.- Referéndum sobre el restablecimiento de la fiscalía especial anticorrupción en Eslovaquia y sobre la eliminación de la renta vitalicia que cobran el primer ministro y el presidente del Parlamento. (Texto)

Aviñón.- FESTIVAL TEATRO.- La edición 80 del Festival de Aviñón (sur de Francia), uno de los más grandes del mundo del teatro, comienza con la lengua coreana como invitada de honor, un protagonismo que se dejará notar con la presencia de la Nobel de Literatura Han Kang. (Texto)

Roma.- PAPA MIGRACIÓN.- Lampedusa (Italia).- El papa León XIV viaja a la isla italiana de Lampedusa, puerta de Europa para muchos migrantes que llegan desde las costas del norte de África atravesando el Mediterráneo, al igual que hizo Francisco en su primer viaje fuera del Vaticano. Isla siciliana de Lampedusa. (Texto) (Foto) (Video)

París.- BAD BUNNY.- Convertido en una de las mayores estrellas planetarias, Bad Bunny desembarca en París con su gira 'Debí Tirar Más Fotos', que ofrecerá dos conciertos consecutivos el fin de semana en el Plenitude Arena. (Texto) (Foto) (Video)

París.- FRANCIA SENA.- Abren los lugares de baño del río Sena en París. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

10:00 GMT.- El Cairo.- EGIPTO DEFENSA.- Egipto inaugura hoy oficialmente la nueva sede del Comando Estratégico del país en la Nueva Capital Administrativa, bautizada como El Octágono, un complejo de edificios que alberga el Ministerio de Defensa y otras cuerpos de seguridad.

El Cairo.- EGIPTO UE.- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, se reúne hoy con la comisaria para el Mediterráneo en la Comisión Europea, Dubravka Šuica, en El Cairo, en un momento en el que Egipto pide más apoyo para la cuestión migratoria en su país.

Ásia

Seúl.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- 9º aniversario del lanzamiento de prueba del primer misil balístico intercontinental de Corea del Norte, considerado un hito para la capacidad de disuasión del régimen reclusivo.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

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