Messi: "Nos metimos atrás, hay muchas cosas malas que corregir"

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, hizo autocrítica después del sufrido billete a octavos de final ante una Cabo Verde que apretó a la campeona hasta la prórroga (3-2), obligados a "corregir" para seguir avanzando en el Mundial 2026.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay. Hicimos lo más difícil, encontrar el primer gol, y pensamos que con eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos y fue todo lo contrario", dijo en la entrevista a la FIFA tras ser el MVP.

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El '10' fue elegido mejor jugador del partido en el Hard Rock Stadium de Miami, donde abrió la lata pero sufrió la resistencia de una debutante que forzó al límite a la defensora del título. "Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien. Ellos golpearon con sus armas. Sabíamos que iba a ser difícil, esto es mata-mata y nadie te regala nada", afirmó.

"Esto es lo que te marca este Mundial en especial, todo es muy igualado, muy complicado, todos los partidos van a ser muy difíciles. Hoy hicimos un desgaste muy grande como siempre, jugando bien, jugando mal. Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene, sacar las cosas positivas del partido de hoy, que más allá de ganar las hay también, y corregir las malas que creo que hoy fueron muchas también", añadió.

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Por otro lado, Messi se refirió a los goles en la prórroga a balón parado, una parcela ofensiva que aún no había explotado. "Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada que no veníamos convirtiendo y en partidos así es importante, tenemos buenos cabeceadores y por suerte hoy lo pudimos aprovechar. Lo venimos trabajando y va a ser importante estar fuerte ahí también. En una competición así es importante y hoy quedó demostrado", dijo.