Filipinas critica las protestas en apoyo a un senador afín a Duterte durante la visita de Marcos a Canadá

El Gobierno filipino ha criticado este viernes las manifestaciones protagonizadas por filipinos residentes en Canadá durante la visita oficial del presidente, Ferdinand Marcos Jr., tras la detención de un senador perteneciente a la organización Iglesia Ni Cristo (INC) y cercano a la vicepresidenta Sara Duterte, acusado de malversación de fondos.

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Presidencia, Claire Castro, ha afirmado que el Gobierno respeta el derecho a manifestarse de manera pacífica pero ha acusado a los manifestantes de "tergiversar la imagen del país" en el extranjero y de "socavarla sin fundamento alguno".

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"La pregunta que debemos plantearnos es si lo que están gritando es cierto, si se basa en hechos o si se trata simplemente de calumnias destinadas a desacreditar a Filipinas ante los ojos de otras naciones", ha criticado Castro en respuesta a las protestas organizadas no solo por miembros de la INC en Filipinas, sino también por filipinos residentes en el extranjero en Canadá, donde el presidente Marcos se encuentra de visita.

Castro ha afirmado que el Gobierno reconoce las protestas como "algo común entre las sociedades democráticas", pero ha achacado que estas se produzcan con falta de evidencias y con el objetivo de empañar la imagen de Filipinas en su conjunto.

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"¿No deberíamos amar a nuestro propio país en vez de mancharlo con afirmaciones infundadas? No deberíamos destruir nuestra propia nación", ha afirmado la representante.

Estas protestas, que también se han dado durante esta semana en territorio nacional, se han producido después de que la Fiscalía apuntara a que el senador Rodante Marcoleta podría ser imputado por malversar fondos de una campaña por valor de unos 75 millones de pesos (alrededor de un millón de euros).

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La INC ha sido históricamente un poderoso bloque electoral vinculado a la dinastía política de Duterte y su familia, por lo que se considera que Marcoleta votará casi con seguridad en contra del 'impeachment' contra Duterte, en un juicio ante el Senado previsto para la próxima semana.

Sin embargo, desde el Gobierno estiman que Marcoleta podría haber evitado de forma deliberada declarar la entrada de grandes cuantías de dinero de contribuciones destinadas a la campaña electoral.

La propia Duterte ha apoyado las protestas de este martes ante la inminente detención de su aliado y ha asegurado en un comunicado que esto muestra el "creciente sentimiento" que existe contra el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., con cuya familia la suya mantiene una disputa política que se remonta a años atrás.

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