Unicaja amortizará anticipadamente 'obligaciones verdes' por importe de 56,8 millones de euros

Unicaja ha tomado la decisión "irrevocable" de amortizar anticipadamente 'obligaciones verdes' por un importe nominal conjunto de 56,8 millones de euros correspondiente al importe principal en circulación, ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estas obligaciones serán amortizadas el próximo 23 de julio tras cumplirse las condiciones para el ejercicio de la opción de amortización residual y haber obtenido Unicaja la autorización correspondiente por parte de la Junta Única de Resolución.

En total, Unicaja amortizará las 568 'obligaciones verdes' ordinarias actualmente en circulación procedentes de una emisión de 500 millones efectuada en noviembre de 2022 y con vencimiento el 15 de noviembre de 2027.

El precio de amortización por cada obligación será equivalente al 100% de su valor nominal (100.000 euros) más los intereses devengados y no satisfechos hasta el 23 de julio, y será abonado en la fecha de amortización.