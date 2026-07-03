El tifón Maysak obliga a suspender vuelos, trenes y ferris en el sur de China

Pekín, 3 jul (EFE).- El tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que tocará tierra este año en China, obligó este viernes a suspender vuelos, trenes y ferris en la isla meridional isleña de Hainan y elevó las alertas marítimas en la vecina provincia de Cantón, informaron medios estatales.

El Centro Meteorológico Nacional emitió a las 06.00 hora local (22.00 GMT del jueves) una alerta azul por tifón y prevé que Maysak toque tierra, ya como tormenta tropical, este viernes en la costa de Hainan, entre Sanya y Qionghai, antes de cruzar la isla y avanzar hacia el golfo de Beibu.

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El organismo pronostica que el ciclón impacte de nuevo en la noche local del sábado en la zona próxima a la frontera entre Guangxi y el norte de Vietnam, tras lo cual perderá fuerza de forma gradual, según la agencia estatal Xinhua.

El aeropuerto internacional de Sanya anunció la suspensión de despegues y aterrizajes a partir de la tarde local, después de haber cancelado el mediodía hora local 92 vuelos.

Varias localidades de Hainan, entre ellas Sanya, Qionghai o Wanning y Lingshui, suspendieron clases en guarderías, centros de enseñanza o instituciones de formación ante el avance del temporal.

El tráfico ferroviario también quedó afectado, con la suspensión de todos los trenes de alta velocidad de la línea circular de Hainan este viernes y ajustes en los servicios de entrada y salida de la isla por el cierre del estrecho de Qiongzhou.

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El transporte de pasajeros y vehículos por ese estrecho, que separa Hainan de la China continental, quedó suspendido desde la madrugada del viernes y podría tardar uno o dos días en reanudarse, según la evolución meteorológica.

En Cantón, las autoridades marítimas activaron respuestas de emergencia por ciclón tropical y suspendieron 55 rutas de pasajeros y 101 embarcaciones, además de evacuar a 1.772 trabajadores de 35 plataformas eólicas marinas al oeste de Huizhou.

La ciudad costera de Zhanjiang elevó su nivel de respuesta de emergencia por ciclón tropical y reforzó los controles sobre embarcaciones de obras, buques de mercancías peligrosas y barcos vinculados a parques eólicos.

El impacto de Maysak se notará sobre todo en forma de lluvia. La televisión estatal CCTV citó a meteorólogos de Cantón que prevén entre este viernes y el domingo lluvias de fuertes a torrenciales en el centro y oeste de la provincia, con episodios locales de intensidad extrema por la combinación del tifón y la humedad arrastrada por el monzón del suroeste.

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China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, con víctimas, evacuaciones y alertas por desastres geológicos, a las que ahora se suma el inicio de la fase activa de tifones en sus mares próximos. EFE

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