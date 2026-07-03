Un incendio forestal devora unas 700 hectáreas de malezas y bosques al este de Cuba

La Habana, 3 jul (EFE).- Un incendio de gran magnitud reportado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en la provincia Guantánamo, al este de Cuba, devoró unas 600 hectáreas (ha) de malezas y cerca de 100 ha de bosques, informaron este viernes medios estatales.

El fuego, que se desató el pasado 27 de junio, ha sido considerado como controlado, aunque continúan las labores del Cuerpo de Guardabosques junto a otras fuerzas para lograr su total extinción este fin de semana, según indicó el delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Guantánamo, Jesús Martín.

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Según explicó el especialista a la emisora Radio Guantánamo, el foco del incendio se encuentra disperso en tres partes, y se reduce con el enfrentamiento, de norte a noreste, con el fin de erradicarlo con acciones que eliminan el material combustible y por la cercanía al río Jaguaní, que puede contribuir a evitar su propagación.

En la actualidad se investigan las causas que originaron el fuego, en un área donde persisten las temperaturas elevadas, tormentas eléctricas y casos reiterados de minería furtiva, refirió el reporte.

Además, recordó que en 2021 los especialistas señalaron a la minería ilegal artesanal como la causa del mayor incendio forestal, el cual afectó cerca de 2.000 ha en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, que posee los mayores niveles de biodiversidad y endemismo de las islas occidentales y la más importante área protegida de Cuba y del Caribe Insular.

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Esta zona que ocupa territorios de las provincias de Guantánamo y su vecina Holguín, en 2001 fue declarada sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación (Unesco),

Abarca 70.680 hectáreas de las que 2.250 son marinas y 68.430 terrestres y alberga la mayor red hidrográfica de Cuba, así como el más grande reservorio de agua pura del Caribe.

El Cuerpo de Guardabosques de Cuba informó el pasado mayo que entre enero y abril se registraron 111 incendios forestales que dañaron más de 3.174 ha de bosques naturales y plantados, 46 de ellos en la provincia Pinar del Río (extremo oeste).

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Esa institución advirtió entonces que el 96 % de los siniestros forestales ocurre en la isla entre enero y mayo, y aunque inciden la prolongación del período poco lluvioso y las variables, señaló que el 90% de sus causas son de origen humano. EFE