Jurado electoral de Perú admite que sistema de comicios debe mejorar su eficiencia

Lima, 3 jul (EFE).- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, aseguró que es consciente de que el proceso electoral del país andino debe fortalecerse y mejorar su eficiencia, después de que se proclamaran este viernes los resultados oficiales, 26 días después de los comicios.

"No somos ajenos a esas preocupaciones. Creemos que el sistema electoral debe fortalecerse y mejorar su eficiencia. Estamos totalmente llanos a, luego de estos procesos de elecciones regionales y municipales de octubre o paralelamente a ellos, sentarnos a ver qué reformas puntuales podemos proporcionar", indicó Burneo en una conferencia de prensa.

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Este viernes, el JNE proclamó como presidenta electa a la derechista Keiko Fujimori, quien ganó con un 50,13 % de los votos al izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

Después de la ceremonia, Burneo expuso ante la prensa que la proclamación presidencial constituye uno de los actos de mayor trascendencia de la vida republicana, porque materializa jurídicamente la voluntad soberana expresada por el pueblo peruano en las urnas y marca el inicio de una nueva etapa para el país.

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Periodistas cuestionaron el proceso electoral peruano por la tardanza en la proclamación de resultados electorales a diferencia de países de la región como Colombia, que dio como ganador al ultraderechista Abelardo de la Espriella tres días después de los comicios.

"En Perú, a diferencia de otros países, los resultados electorales son muy cercanos y por eso tenemos que garantizar que el marco normativo peruano se cumpla. Respecto a Colombia u otros países que tienen otro ordenamiento jurídico y de garantías que nosotros no podemos compararnos en ningún sentido", explicó Burneo al definir al sistema peruano como "muy garantista".

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Pero sí reconoció que es "importante" volver a sentarse para presentar iniciativas legislativas de mejora al nuevo Congreso bicameral.

"Ese es el gran compromiso que podemos garantizar, que el jurado va a analizar a efecto de los próximas elecciones generales de 2031 tener un sistema electoral fortalecido, mejorado y este Congreso de la República creo que tiene la misma preocupación de poder hacerlo más eficiente a efecto de garantizar procesos", señaló.

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Sobre las denuncias de fraude señaladas por Sánchez, Burneo reiteró que la segunda vuelta fue "impecable", negó las acusaciones del excandidato y aseguró que desde el JNE "han resuelto todas las incidencias antes de la proclamación", como respuesta a los recursos presentados por el partido izquierdista Juntos por el Perú.

Agregó que las elecciones generales de 2026 han representado "uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales de nuestra historia reciente".

En este sentido, reconoció el trabajo de los jurados especiales electorales (JEE), pues su labor permitió que cada controversia fuera atendida "con independencia, imparcialidad y estricto apego a la ley", lo que ha ayudado a fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral.

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"El voto de cada peruano importa y todos los votos importan por igual. No existen votos pequeños, urbanos o rurales, cercanos o lejanos. Todos poseen exactamente el mismo valor democrático y el mismo respaldo constitucional. Detrás de cada voto existe una historia, una expectativa y una decisión soberana que merece ser respetada y protegida", dijo Burneo.EFE

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