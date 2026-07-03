Aumentan a más de 2.600 los muertos por los terremotos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela han elevado este viernes a más de 2.600 los muertos por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana.

El Ministerio de Comunicación e Información ha precisado en un nuevo balance que 2.645 personas han fallecido a causa de los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio y que han dejado importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos colpasados.

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Las víctimas incluyen, además, 12.666 heridos y 15.050 personas que han perdido su vivienda, según recoge el Gobierno de Delcy Rodríguez en redes sociales.

Las autoridades han informado asimismo de que han atendido a 86.117 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.400 toneladas de alimentos y 78.000 bolsas de comida.

En este momento, hay desplegados más de 3.300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, que les han seguido cerca de 900 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.