Tusk advierte de meses "críticos" en Polonia por posibles amenazas de Rusia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha advertido este viernes de que "los próximos meses pueden ser críticos" en el país ante la posibilidad de los "nuevos escenarios" que pueda Rusia plantear, en un momento en el que los vecinos de la región vienen denunciado un aumento de los incidentes y las "provocaciones".

"No quiero asustar a nadie, pero los próximos meses, también debido a la cambiante naturaleza de la guerra en Ucrania, pueden ser realmente críticos", ha manifestado el primer ministro polaco, en una rueda de prensa en Varsovia, en la que, entre otros temas, también ha tratado el deterioro de las relaciones con Kiev.

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A pesar del aviso, Tusk ha querido transmitir calma a la población y ha reafirmado que están preparados para responder ante "diversas situaciones" gracias también a la cooperación con sus socios. "No podemos subestimarlas", ha valorado, según recoge la emisora Polskie Radio 24.

En paralelo a la comparecencia de Tusk, los ministros de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski; y de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz; han hablando ante los medios para informar de la postura de Polonia en la cumbre de la OTAN que se celebra la próxima semana en Ankara, Turquía, y de sus posibles conclusiones.

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Asimismo, también se han referido a las eventuales amenazas que pueden llegar desde Moscú en las próximas semanas, incidiendo en que han venido repitiéndose a lo largo de la historia. "Estos regímenes siempre hacen lo mismo (...) Nuestro mensaje a Vladimir Putin es este: sabemos lo que planeas, no lo hagas", ha instado.

En cuanto al encuentro en la capital turca, Sikorski confía en que sirva para demostrar al presidente Putin no solo la unidad de la Alianza, sino también que está aún más fortalecida tras la incorporación de Suecia y Finlandia.