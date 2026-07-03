Brasil intensifica las negociaciones con EEUU para cerrar un acuerdo comercial que reduzca los aranceles

El Gobierno brasileño ha intensificado las negociaciones con Estados Unidos para cerrar próximamente un acuerdo comercial que rebaje o elimine los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las mercancías del país sudamericano.

"Hemos seguido debatiendo las relaciones económicas y comerciales entre Brasil y Estados Unidos, analizando de forma concreta los seis temas planteados [...]: comercio digital, aranceles preferenciales, lucha contra la corrupción, protección de la propiedad intelectual, etanol y deforestación ilegal", ha explicado el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios en un comunicado.

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El titular del ramo, Márcio Elias Rosa, ha sido el encargado de reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en una cita calificada de "alto nivel", la cuarta tras los encuentros del 19 y 28 de mayo y del 13 de junio.

Rosa ha estado acompañado de personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Asesoría Especial del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Según el ministro, ya ha habido reuniones de carácter técnico intercaladas con las de alto nivel.

"Ambos reconocemos que el diálogo ha sido constructivo y que se necesitará más tiempo para concretar las propuestas y acercar posiciones. En este sentido, nuestros equipos técnicos se reunirán a principios de la semana que viene con vistas a preparar una nueva cumbre de alto nivel antes del 15 de julio", ha añadido la nota de prensa.

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"Esta iniciativa responde al compromiso alcanzado en la reunión celebrada el 7 de mayo entre los presidentes Lula da Silva y Trump para hallar una solución negociada al asunto del comercio bilateral", ha concluido Rosa.