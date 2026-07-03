Francisco Rivera y su hija Tana, confesiones y complicidad en su primera entrevista juntos: "Un padrazo, el mejor"

Francisco Rivera ha abierto las puertas de su refugio en Doñana al programa 'Silla de Enea' presentado por JM Peña 'El Peñita' y, para sorpresa de todos, Cayetana Rivera ha irrumpido en la charla y se ha unido a ella, protagonizando así la primera entrevista de padre e hija en la que, entre confidencias, confesiones y recuerdos han presumido de la maravillosa relación que mantienen.

"Tiene cosas de mi madre que dan miedo" ha admitido el torero, revelando que no solo él sino algunas de las personas que mejor conocieron a Carmen Ordóñez -como sus amigos 'Pai, Kelly o Chuli'- se quedan sin palabras al ver en la joven "gestos idénticos y salidas" iguales a las de su icónica abuela, que falleció en 2004 cuando su nieta tenía solo 4 años. "Y es igual de cabezona que mi madre, fíjate que no la vivió mucho pero da miedo" ha reconocido emocionado.

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Un parecido que es para Tana "un orgullo absoluto", revelando que es una "responsabilidad muy grande" pertenecer a dos sagas tan importantes como los Rivera y los Ordóñez (ya que en esta ocasión no ha hecho mención a su familia materna, los Alba). "Eran personas muy queridas, yo intento hacerlo igual" ha expresado orgullosa de sus raíces.

Cómoda y relajada, la novia de Andrés Roca Rey se ha deshecho en piropos con su progenitor y cuando 'El Peñita' le ha preguntado cómo es como padre, su respuesta no ha dejado lugar a dudas: "Ha sido un padrazo. el mejor. Jugaba conmigo, me llevaba a todos los parques de atracciones. A todas mis amigas les encantaba porque nos cogía, nos tiraba... O sea, era el mejor". "Ha sido exigente y es muy cabezota como yo" ha añadido, afirmando que a pesar de que sus fuertes caracteres les han llevado a chocar en más de una ocasión, "intento aprender de él cada día porque le admiro mucho". "¿Qué va a decir de su padre, además estando aquí?" ha respondido Fran con una gran sonrisa.

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Echando la vista atrás, Tana ha recordado una de los recuerdos más divertidos de su niñez, cuando junto a sus primos fingió que le había cogido una vaquilla para asustar su padre. El torero, al ver que era una broma, no dudó en castigarla. "Nos hizo ir a casa a hacer las tablas de multiplicar, que nos corregía calculadora en mano" ha relatado entre risas.

Y no es el único, ya que también ha revelado que, cuando estaba estudiando en Londres, Francisco apareció por sorpresa en su cumpleaños con varios amigos cantando sevillanas guitarra en mano. Una fiesta improvisada en Hyde Park en la que los ingleses acabaron haciéndoles un corrillo- "Qué vergüenza, qué vergüenza. Montamos una divertidísima... Acabé llorando porque no quería que se fuesen" ha confesado.

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"Es mi bichito, bichito, bichejo... A veces bichejo" ha revelado el torero sobre cómo llama cariñosamente a su hija. Una charla en la que se le ha preguntado por la vida amorosa de Tana y la relación que mantiene desde abril con Roca Rey. Y, como ha asegurado tajante, "eso es un tema personal de ella... tiene derecho a una parcela de vida privada. Todos tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos. Ella lo lleva muy bien y lo está haciendo muy bien."