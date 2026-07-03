Elena Tablada se sincera sobre sus relaciones con David Bisbal y Javier Ungría

Después de varios meses alejada del foco mediático y en los que parecía que su relación con su exmarido Javier Ungría había vuelto a su cauce por la hija que tienen en común, Camila (6), Elena Tablada ha reaparecido en el podcast de Luc Loren 'Mamá no veas esto' y, además de sincerarse sobre el gran momento personal que está atravesando y en el que ha decidido centrarse en sí misma, ha echado la vista atrás para recordar cómo fueron las historias de amor que vivió con David Bisbal y el exconcursante de 'Supervivientes', al que ha lanzado varios dardos demoledores que dejan entrever que ni perdona ni olvida, y que podrían reavivar su guerra mediática.

"Estoy, ahora mismo, en el mejor momento de mi vida. Ya llevo cuatro años desde que me separé. El tiempo vuela. No entiendes por qué te pasan las cosas, pero confías en el universo. Tienes que creértelo. Al final te das cuentas que el universo sí estaba conspirando a tu favor", ha confesado, reconociendo que ahora, a sus 45 años, se ha dado cuenta de lo importante que es "estar atento a las señales que te da la vida cuando tienes un mínimo de duda. Tienes que estar alerta".

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A corazón abierto, ha desvelado que recuerda como "muy bonita" su relación con el cantante almeriense, padre de su hija Ella (16). También "muy difícil", ya que "me vino grande su fama y no supe gestionarlo. Estás en la boca de todos... Para cualquier persona es traumatizante" ha admitido, asegurando que no entendió que en su momento Bisbal no diese la cara por ella cuando se especuló que podría ser la 'culpable' de su ruptura con Chenoa. Algo que ha desmentido rotundamente, afirmando que cuando conoció al triunfito estaba soltero, y le dolió mucho que la retratasen como la "mala de España".

Mucho más dura se ha mostrado con Javier Ungría, del que se separó en 2022 después de 4 años de matrimonio: "Hay cosas que sabes que no van a funcionar, pero te obligas a que funcionen. Dices 'tienes que darte la oportunidad porque ya una vez la embarraste... Y Tragas y tragas y tragas... Un narcisista es lo más peligroso que hay en el mundo. Una persona que cuando la conoces te hace creer que eres su media naranja y alma gemela, que todo es maravilloso, y cuando ya te tiene atada, empieza a asomar la patita" ha sentenciado implacable, revelando que "cuando ya te pide matrimonio, empiezan a salir más colores de esa persona. Y cuando te casas, salen situaciones que tú sabías que ibas a vivir".

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Una situación que no mejoró con la llegada de su pequeña Camila en 2020, ya que como ha expresado "los hijos no cambian a las personas, al revés, alejan. Y cuando nació mi hija, dije: 'Ya se acabó'. Es un acto muy generoso y no todo el mundo está capacitado para ello".

"Entre David y Javier he estado 20 años viviendo para mis parejas. Cuando rompí con Javier no sabía quién era", se ha sincerado, confesando que lo que quiere ahora es "disfrutarme como soy" y vivir esta etapa al máximo con sus dos hijas, lo más importante que tiene. "Quiero vivirlo todo. Estoy sola con mis hijas, me encanta, y aunque la gente en España odia que diga que soy una madre soltera, pero es así porque estoy sola en casa con mis hijas. Ahora puedo darles lo mejor de mí" ha asegurado. "No solo estoy en mi mejor momento, también puedo compartirlo" ha añadido.

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Y aunque ha revelado que tras su separación de Ungría estuvo dos años sin tener relaciones "porque no sabía quién era, no me gustaba y no me sentía bien conmigo misma", tras un "trabajo muy fuerte para volver a encontrarme", ahora está abierta al amor y no se cierra a nada aunque siempre "enfocada en mí". "Si van a hablar les voy a dar motivos para hacerlo, pero sabiendo quién soy yo. Que hablan bien o mal, pero que hablen" ha expresado sobre cómo afronta esta nueva etapa de su vida.