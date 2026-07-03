Dimite el primer ministro de Moldavia cerca de ocho meses después de asumir el cargo

El primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu, ha anunciado este viernes su dimisión del puesto argumentando que "no puede ejercer su mandato" en línea con sus "principios y creencias", después de asumir el cargo en noviembre de 2025 tras la victoria del proeuropeo Partido de Acción y Solidaridad (PAS) en las elecciones de septiembre de ese año.

"Hoy pongo fin a mi mandato como primer ministro. Acepté la propuesta para ser primer ministro con gran responsabilidad y la firme creencia de que podía contribuir a mejorar las cosas", ha dicho Munteanu. "Una vez entendí que no puedo ejercer mi mandato en línea con los principios y creencias que tengo, elijo irme", ha afirmado, sin más detalles.

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Así, ha dado las gracias a "todos los colegas" por su trabajo "profesional" y "de buena fe", al tiempo que ha asegurado que "seguirá sirviendo al país", "independientemente de las responsabilidades que tenga, en el sector público o en el privado", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

"Creo que el deber ante la nación no está vinculado a una posición, sino al compromiso que mantenemos", ha recalcado Munteanu, apenas ocho meses de que su Gobierno tomara posesión tras recibir el respaldo del Parlamento, con la misión prioritaria de garantizar la adhesión del país a la Unión Europea (UE) en 2028.

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El PAS de la presidenta, Maia Sandu, se hizo con la victoria en las parlamentarias del 28 de septiembre de 2025 con el 50,2% de los votos --lo que le dio 55 de los 101 escaños del Parlamento--, en medio de denuncias de las autoriades moldavas contra una presunta injerencia de Rusia en los comicios.

Munteanu trabajó anteriormente como banquero en Moldavia y Francia, y pasó 10 años trabajando para el Banco Mundial en Washington. Tiene la ciudadanía moldava, rumana y estadounidense, y vivió en Kiev, la capital ucraniana, durante 20 años, antes de encabezar el Gobierno moldavo, de mayoría independiente y corte tecnócrata.

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