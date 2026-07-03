Agencias

Delcy Rodríguez anuncia que padece una "afección de salud"

Guardar
Google icon
Imagen 4DCXNKBRJRD57IAJ4JTHZCXIDY

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha desvelado este jueves que sufre una "afección de salud", aunque ha aseverado que ello no le impedirá "trabajar sin descanso" por el país.

"La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos, que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello...", ha manifestado en rueda de prensa la mandataria interina sin dar más detalles al respecto.

PUBLICIDAD

A renglón seguido, Rodríguez ha asegurado que dicha "afección" no le impedirá "trabajar sin descanso, mañana, tarde, noche y madrugada por Venezuela", tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio que, hasta el momento, se ha cobrado la vida de, al menos, 2.595 personas.

"La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar" en pro de "cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo y cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penurias en este momento", ha declarado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cadena china de teterías, multada con 1,3 millones euros por usar diseños de Louis Vuitton

Infobae

Rescatistas españoles reciben condecoración Héroes de Venezuela por "solidario servicio"

Infobae

Venezuela planea reconstrucción tras los terremotos que causaron al menos 2.595 muertes

Infobae

2-0. Suiza se clasifica a octavos de final y espera rival entre Colombia y Ghana

Infobae

Muere una mujer en un ataque ucraniano contra la región rusa de Bélgorod

Muere una mujer en un ataque ucraniano contra la región rusa de Bélgorod