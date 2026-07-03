Delcy Rodríguez anuncia que padece una "afección de salud"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha desvelado este jueves que sufre una "afección de salud", aunque ha aseverado que ello no le impedirá "trabajar sin descanso" por el país.

"La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos, que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello...", ha manifestado en rueda de prensa la mandataria interina sin dar más detalles al respecto.

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A renglón seguido, Rodríguez ha asegurado que dicha "afección" no le impedirá "trabajar sin descanso, mañana, tarde, noche y madrugada por Venezuela", tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio que, hasta el momento, se ha cobrado la vida de, al menos, 2.595 personas.

"La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar" en pro de "cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo y cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penurias en este momento", ha declarado.

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