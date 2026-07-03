Identificado el sospechoso del ataque con explosivos contra una familia ucraniana en Mónaco

La Fiscalía del principado de Mónaco ha anunciado que se ha identificado a un sospechoso en la investigación del intento de asesinato por medio de la detonación de un artefacto explosivo contra el empresario de origen ucraniano Vadim Ermolaev, ocurrido el lunes por la noche, en el que también resultaron heridos su pareja y su hijo.

Así lo ha indicado la Fiscalía en un comunicado recogido por la emisora Radio France International (RFI) en el que agrega que "se ha emitido una orden de arresto contra el sospechoso, sobre quien esta noche figurará una notificación roja de Interpol". Sin embargo, no ha dado más detalles sobre la persona sospechosa y tampoco ha apuntado al lugar donde se encontraría.

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El ataque tuvo como objetivo al oligarca ucraniano Vadim Ermolaev --la 23ª persona más rica de su país según la revista Forbes--, que iba acompañado en el momento del incidente de su pareja y su hijo. Tanto el empresario como la mujer fueron hospitalizados en estado crítico, aunque el fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, señaló el martes que sólo ella no había sido estabilizada.

Thibault descartó entonces que el ataque contra Ermolaev y su familia fuese de carácter terrorista, aunque las autoridades monegascas mantienen colaboración con las francesas, incluidas las antiterroristas.

El empresario, residente del Principado desde al menos 2021, está sujeto a sanciones ucranianas desde diciembre de 2023 con relación a sus actividades comerciales en Crimea, territorio ocupado por Rusia.