La presidenta Sheinbaum llama a empresarios mexicanos a cuidar inversiones

Ciudad de México, 2 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves en Palacio Nacional con empresarios que forman parte del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) a quienes llamó a cuidar inversiones en medio de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"El mensaje de la presidenta es, vamos a trabajar sobre el Plan México, sigamos cuidando las inversiones, demos tranquilidad", contó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, tras la reunión con Sheinbaum.

Malagón contó que la mandataria les dijo: "Si lo vieron con los mercados, los mercados no cambiaron ¿por qué? porque tenemos una certeza para que México siga avanzando con el tratado".

Además, el dirigente apoyó la postura del Gobierno mexicano ante la negativa de Estados Unidos, hecha pública el miércoles, de renovar el T-MEC por otros 16 años.

"La industria apoya lo que se dijo hoy. Tenemos una garantía de 10 años, y en un descuido se vuelve a reactivar por otros 16. Entonces yo creo que eso nos ayuda mucho", expuso el empresario.

Sheinbaum, por su parte, informó en redes sociales de la reunión con lo empresarios de IMMEX.

"Recibí en Palacio Nacional a empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, Immex. A través del Plan México fomentamos más inversiones y mejores empleos", apuntó en un mensaje la mandataria.

Al encuentro, que duró cerca de dos horas, también asistieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el titular del sistema de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez; el titular de la Agencia Digital, José Merino, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez.

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Este jueves, Ebrard celebró que se ha despejado la "incertidumbre" de una eventual salida de Estados Unidos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), después de que Washington confirmara, un día antes, que el acuerdo seguirá vigente hasta 2036 por lo que anticipó un repunte en la inversión en el país.

El funcionario insistió en que el tratado no sufrirá cambios inmediatos y que continuará operando bajo las reglas actuales mientras los tres socios avanzan en el proceso de revisión previsto en el propio mecanismo comercial.

Ebrard también aseguró que la continuidad del acuerdo y la estrategia de relocalización productiva en Norteamérica podrían traducirse en mayores inversiones para México durante los próximos años.

Según explicó, la revisión anual del tratado no debe interpretarse como una señal de riesgo para las empresas, sino como un mecanismo para resolver diferencias y fortalecer la integración regional.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN. Aunque Estados Unidos descartó por ahora extenderlo más allá de 2036, el propio acuerdo permite que los tres socios pacten una prórroga de 16 años en cualquier momento si logran resolver las diferencias que motivan las revisiones anuales. EFE

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