Dalic: "Es el fin de una era"

Toronto (Canadá), 2 jul (EFE).- Zlatko Dalic, técnico de Croacia, admitió tras perder por 2-1 ante Portugal, en los dieciseisavos de final del Mundial, que es el fin de una era, aunque aseveró que no teme por el futuro de su selección.

Dalic, que asumió el cargo en 2017 y llevó a Croacia a la final de Rusia 2018 y al tercer puesto en Catar 2022, consideró que se acaba un ciclo. "Se ha llegado al final de esta era magnífica era de diez años, nuevos comienzos nos aguardan. Es el final de una era, por lo menos en lo que a Mundiales se refiere, porque quién sabe lo que va a pasar en los próximos 4 años".

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El técnico croata lamentó que el capitán, Luka Modric, que jugó su quinta Copa del Mundo, se despidiera con derrota del Mundial. "Lamento que Modric haya terminado así, con una derrota. Ha mostrado su calidad y lideró a Croacia hasta el final", dijo en conferencia de prensa.

Además, no quiso opinar sobre la decisión del VAR de anular el gol croata en el último minuto del tiempo añadido, que enviaba el partido a la prórroga, pero indicó: "El fútbol debe ser justo y estas decisiones deberían ser así, pero no quiero entrar en debatir sobre el VAR".

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"No tengo nada que reprochar a los chicos, lucharon, se esforzaron, lo dieron todo", manifestó con visible amargura.

Dalic admitió que la plantilla se sumergió en una profunda frustración por el resultado, especialmente al no poder ampliar la diferencia que abrió Iván Perisic con su gol en el minuto 53, y por el dolor de la derrota en el último minuto del juego de dieciseisavos de final.

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Describió la derrota, ante un rival que dominaron por largos tramos del partido, como cruel y dolorosa.

Admitió que los partidos de este nivel competitivo se definen en los detalles, y que el brutal esfuerzo físico les pasó factura.

"Lamento que hayamos perdido. Tuvimos muchas buenas oportunidades, pero no logramos marcar el 2-0. Felicidades a Portugal", puntualizó.