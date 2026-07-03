Un terremoto de magnitud 6,2 sacude el noreste de Indonesia

Bangkok, 3 jul (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió este viernes la isla de Halmahera, en el noreste de Indonesia, sin que las autoridades hayan informado por el momento de víctimas o daños materiales ni activado la alerta de tsunami.

La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor en el mar, a 58,5 kilómetros de la ciudad de Tobelo, capital de la región y ciudad más grande de la isla, mientras que el hipocentro fue ubicado a 120 kilómetros de profundidad.

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A principios de abril, una persona falleció en la provincia de Célebes Septentrional a raíz de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el Mar de las Molucas, que separa a las islas indonesias de Molucas y Célebes, y se activara una alerta de tsunami para esta región de Indonesia y el sur de Filipinas.

En diciembre de 2004, un fuerte terremoto en el norte de Sumatra causó un tsunami que dejó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el océano Índico.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE