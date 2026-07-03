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Confinados 150 niños de una casa de colonias por el incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona)

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El incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) declarado este viernes por la mañana ha obligado a confinar una casa de colonias con 150 niños, que se encuentran bien, ha explicado Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los bomberos han activado 22 dotaciones (17 terrestres y 5 helicópteros) que atacan de forma contundente el foco para tratar de estabilizar el incendio lo más pronto posible.

El aviso se ha producido a las 9.17 horas y el fuego se ha declarado cerca de la carretera GI-660, que se ha cortado por seguridad al haber mucho humo en la zona.

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