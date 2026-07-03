Portugal sopesa volver a Bagdad tras casi dos décadas sin embajada

Lisboa, 3 jul (EFE).- Portugal estudia reabrir su embajada en Bagdad, cerrada desde 2007, una posibilidad que el ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, situó este viernes entre las prioridades diplomáticas de Lisboa.

Así lo afirmó durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo iraquí, Fuad Hussein, quien a su vez sostuvo que una representación permanente portuguesa en Irak permitirá "abrir el camino" a unas relaciones económicas más estrechas entre ambos países.

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Rangel explicó que el cierre de la legación respondió a las restricciones presupuestarias que obligaron a Portugal a clausurar varias embajadas durante los años de la crisis, pero afirmó que Bagdad figura entre las capitales donde Lisboa desea recuperar una representación residente.

No obstante, evitó fijar un calendario y señaló que la decisión dependerá también de la disponibilidad presupuestaria.

El jefe de la diplomacia portuguesa defendió que la presencia de una embajada facilitaría el fortalecimiento de la cooperación bilateral, especialmente en ámbitos como la economía, las infraestructuras, la gestión del agua y la cultura.

Ambos ministros, que hoy mantuvieron una reunión en la capital portuguesa junto con sus respectivas delegaciones, coincidieron en la necesidad de relanzar unas relaciones que perdieron intensidad tras 2007.

Hussein sostuvo que la reapertura de la embajada portuguesa constituye un paso esencial para reforzar la cooperación bilateral y favorecer la llegada de empresas lusas a Irak.

"La diplomacia abrirá el camino para las relaciones económicas", afirmó el ministro iraquí, quien destacó las oportunidades de inversión existentes no solo en el sector energético, sino también en la construcción, las infraestructuras, las tecnologías de la información y el turismo.

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Hussein anunció además que durante su visita mantendrá encuentros con representantes empresariales portugueses e invitó a compañías y a una futura misión económica de Portugal a desplazarse a Irak para conocer sobre el terreno las oportunidades de negocio que ofrece el país. EFE