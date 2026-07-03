Carlos Manzano gana peso en la gestora de alternativos de Santander y asume la presidencia

Carlos Manzano, el consejero delegado de Santander Alternative Investments, la gestora de activos alternativos del banco, ha ganado peso en la sociedad al asumir la presidencia, según se ha formalizado esta semana en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Manzano, que ya venía siendo consejero delegado de la gestora. El banco ha decidido elevarle también a la presidencia aprovechando la salida de Samantha Ricciardi, que ocupaba ese cargo, además del de consejera delegada de Santander AM.

Ricciardi abandonó Santander el pasado mes de diciembre para fichar por Fidelity. También era consejera en Santander Alternative Investments, aunque esa silla la ha pasado a ocupar Adela Martín, directora de Globalización de Banca Privada, Gestión de Activos y Seguros del banco en la división de gestión patrimonial de la entidad.

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Manzano es también responsable del área de participadas en el segmento de activos dudosos (NPA, por sus siglas en inglés), reestructuraciones e inversiones corporativas. Se incorporó a Santander en 2017 desde Deutsche Bank, donde fue responsable del negocio inmobiliario para Iberia dentro del área de alternativos. Previamente, ocupó cargos de responsabilidad en Metrovacesa, Gecina o Bami, entre otras.

Es licenciado en Económicas por la Universidad de Valladolid y cursó un máster en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) por la escuela de negocios Esade. También cuenta con un curso de Finanzas Corporativas por IESE.