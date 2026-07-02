Terelu Campos, su reencuentro con Laura Matamoros tras su guerra contra Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Calentando motores para su esperado estreno el próximo lunes 6 de julio, Mediaset ha presentado su nueva apuesta para las tardes de Telecinco, 'De lunes a viernes', un magazine presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona que cuenta con colaboradores de lujo como Laura Matamoros, Antonio Rossi, María Jesús Ruiz, Maica Benedicto o Claudia Chacón, y que significará el reencuentro en un plató de parte del 'universo Sálvame' gracias al fichaje de Terelu Campos, Rosa Benito, Lydia Lozano y Karmele Marchante.

"De lunes a viernes no está nada mal. Ya está bien de trabajar solo los viernes, que eso es demasiado cómodo" ha afirmado la hija de María Teresa Campos con una sonrisa, confesando que afronta esta nueva aventura televisiva "con muchísima ilusión". "Yo que llevo muchísimos años en la televisión todo proyecto nuevo es algo increíble, porque te remueve, porque dices, 'ay', es como volver a empezar, y ese volver a empezar es vida siempre, ¿sabes? Es ilusión y es de decir, ostras, ojalá el público conecte con nosotros, ojalá le demos lo que quiera y que lo disfrutemos mucho tiempo" ha expresado emocionada.

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Un nuevo reto en el que coincidirá nuevamente con Lydia, Rosa y Karmele: "Es un reencuentro claro que sí y a la vez es un conocimiento de colaboradores jóvenes que nos van a aportar también su punto de vista y su frescura. Y nosotros nuestra experiencia. Yo creo que es un buen equilibrio" ha asegurado.

El programa empieza fuerte, con 'El precio de Cantora', un especial que mostrará, con José Antonio Canales Rivera (sobrino de Paquirri), Dulce Delapiedra (niñera de Isa Pantoja y mano derecha de Isabel Pantoja durante años), Laura Cuevas (hija del mayoral del cortijo), y Pepi Valladares (una de las personas de confianza de la artista y Julián Muñoz) como invitados, el estado lamentable en el que está la finca que perteneció a la cantante de 'Así fue' y a la que hace más de 40 años que no entra ninguna cámara.

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"Bueno, es una fantasía. Yo cuando el viernes pasado pude ver en la tablet, yo dije, no es en serio lo que vamos a ver de verdad. Yo creo que, lo decía Antonio Rossi, creo que es la exclusiva que cualquier medio de comunicación quisiera tener" ha reconocido, apuntando que "'De lunes a viernes' es mucho más que Cantora porque tenemos que llenar muchas horas de programa durante muchas semanas".

Este programa también supondrá el reencuentro de Terelu con Laura Matamoros tras la guerra mediática que protagonizó hace unos meses contra su hija Alejandra Rubio y su yerno Carlo Costanzia con tensos y duros cruces de declaraciones en los platós. Manteniéndose al margen, la colaboradora ha dejado claro que se lleva "fenomenal" con la influencer y que "no hay ningún problema" a pesar de que su relación con su primo y su novia continúe completamenente rota.

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Del que sin embargo ha preferido no hablar, huyendo de las cámaras, es sobre Diego Matamoros después de que el hijo de Kiko Matamoros acusase a Carlo de ser agresivo y de haber amenazado a su hermana: "Ay gracias" ha exclamado abandonando el lugar visiblemente incómoda.