Agencias

Stroll espera "un buen paso adelante" con las mejoras para el AMR26 en Hungría y Zandvoort

Guardar
Google icon
Imagen OHEMOUMKOJF6ZJ35DITE6Q6VTU

El piloto canadiense Lance Stroll, compañero del español Fernando Alonso en Aston Martin, espera que las mejoras en aerodinámica y motor que se esperan próximamente permitan que el hasta ahora poco competitivo 'AMR26' pueda dar "un buen paso adelante" y puedan ya "sumar algunos puntos".

"Ya lo averiguaremos, la averiguaremos en Hungría. Tendremos la aerodinámica allí (24-26 julio) y el motor en Zandvoort (Paíse Bajos, 21-23 agosto), así que sabremos más entonces. Ojalá podamos incorporar más mejoras", apuntó Stroll este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

PUBLICIDAD

El norteamericano confirmó que ha probado estas mejoras en el simulador y que han comprobado que el monoplaza "se supone que va mucho más rápido", aunque advierte que "siempre es difícil calcular cuánto más rápido antes de que salga a la pista". "Sólo espero que demos un buen paso adelante y que, si va bien, nos dé la oportunidad de luchar cada fin de semana y sumar algunos puntos. Si va genial, mejor aún", sentenció.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cárcel preventiva para extranjero acusado de matar a mujer hallada en una maleta en Bogotá

Infobae

IA, terremotos, Mundial y otros clics tecnológicos de América

Infobae

Michelle Bolsonaro descarta participar en la campaña del hijo del expresidente tras su enfrentamiento

Michelle Bolsonaro descarta participar en la campaña del hijo del expresidente tras su enfrentamiento

El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia una ayuda de 870.000 euros para Venezuela

El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia una ayuda de 870.000 euros para Venezuela

Ola de calor sacude EEUU, con el 70 % de su población bajo alerta por altas temperaturas

Infobae