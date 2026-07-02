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Primeros datos del proceso de regularización: 1,17 millones de solicitudes, la mitad ya tramitadas

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Alrededor de 1.174.000 personas han presentado su solicitud para la regularización extraordinaria de personas migrantes de las cuales medio millón han sido ya tramitadas.

Las cifras, adelantadas por la Cadena Ser confirmadas a Europa Press por fuentas cercanas al proceso, superan en más del doble las previsiones del Gobierno que había estimado en unas 500.000 el número de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes concluye este martes 30 de junio, tras más de dos meses desde que el Ejecutivo impulsó el proceso y pese a las presiones de las organizaciones sociales para conseguir una ampliación.

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene previsto informar este jueves sobre el desallo del proceso en una comparecencia de los secretarios de Estado de Migraciones y de Seguridad Social y Pensiones, Pilar Cancela y Borja Suárez, junto con la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez.

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