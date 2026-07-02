Nigeria se incorpora a la AIE como país asociado

El consejo de administración de la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha aprobado por unanimidad la incorporación de Nigeria a la organización como país asociado, profundizando así su cooperación con la nación más poblada de África y uno de los mayores productores de petróleo y gas natural, lo que implica un importante avance en la gobernanza energética mundial.

Como país asociado, Nigeria y la AIE colaborarán más estrechamente en una amplia gama de cuestiones energéticas, incluyendo la labor de la Agencia en el África subsahariana. Creado en 2015, el programa de asociación de la AIE permite a la organización estrechar lazos con sus países socios, reuniendo a los principales países productores y consumidores de energía de todo el mundo.

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Nigeria se une así a una red de otros 13 países asociados que colaboran con la AIE para impulsar sistemas energéticos seguros, asequibles y sostenibles en todo el mundo. Como resultado de esta expansión, la participación de la AIE en la demanda energética mundial ha aumentado del 40% en 2015 a más del 80 % en la actualidad.

Con más de 240 millones de habitantes y una de las mayores economías de África, Nigeria es un importante productor de petróleo y gas natural y uno de los mercados de energías renovables más dinámicos del continente, ha destacado la agencia adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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Asimismo, ha recordado que, durante los recientes periodos de inestabilidad del mercado, el aumento de las exportaciones de combustible de Nigeria contribuyó a fortalecer la resiliencia de los mercados africanos e internacionales, destacando también el impulso al creciente papel de Nigeria en los mercados energéticos por los recientes avances en su sector de refinación.

Además, el país también se ha consolidado como uno de los mercados de más rápido crecimiento a nivel mundial para soluciones solares descentralizadas y está intensificando sus esfuerzos para ampliar el acceso a la electricidad y a la cocción limpia.

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Al mismo tiempo, la AIE ha advertido de que Nigeria se enfrenta a importantes desafíos energéticos, como la ampliación del acceso a servicios energéticos fiables y asequibles para millones de personas que actualmente carecen de electricidad y soluciones de cocina limpia.

"Me complace enormemente que Nigeria se una a la AIE; es el país más poblado de África y un actor clave en el sector energético internacional", ha declarado el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, para quien la incorporación de Nigeria a la autoridad energética mundial representa un hito para la gobernanza energética global. "Una mayor cooperación con la AIE aportará importantes beneficios para ambas partes", ha añadido.

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La AIE está integrada por 32 países miembros y cuenta también con 14 países asociados (Argentina, China, Egipto, India, Indonesia, Kenia, Marruecos, Nigeria, Senegal, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Ucrania y Vietnam). Además, seis países buscan ingresar a la AIE mediante el proceso de adhesión: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Israel y Rumanía.

El marco activado en 2015 por la AIE permite a los países asociados tomar parte en las reuniones de determinados grupos y comités de la AIE, reforzando la colaboración en materia de seguridad energética, incluyendo el desarrollo de sistemas de respuesta ante emergencias de suministro, junto con una mayor colaboración en datos y estadísticas energéticas y acceso prioritario a las actividades de capacitación y desarrollo de capacidades de la AIE.

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