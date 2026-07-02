Las Finales de la WTA dejan Riad y serán este año en Indian Wells

La Women's Tennis Association (WTA) anunció este miércoles que sus Finales de 2026 se celebrarán del 8 al 15 de noviembre en Indian Wells, California (Estados Unidos), y no en Riad (Arabia Saudí), donde dicho torneo debía disputarse al término de un contrato de tres años.

Antiguas estrellas del circuito mundial de tenis femenino han hecho críticas recientes hacia Arabia Saudí por su historial en contra de los derechos humanos, mientras que el propio país árabe también ha reducido sus inversiones deportivas, alejándose incluso de negocios con fútbol.

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"Tras dos años de gran éxito de las Finales de la WTA en Riad, la WTA solicitó trasladar las Finales de 2026 a una nueva sede", aseguró una nota de prensa conjunta de la WTA y la Federación Saudí de Tenis.

Luego, otro comunicado en solitario de la WTA dio más detalles sobre "uno de los eventos más prestigiosos del deporte mundial" y que "reúne a las mejores jugadoras de individuales y parejas de dobles del mundo".

"El Indian Wells Tennis Garden ofrece un escenario excepcional para las Finales", declaró Valerie Camillo, presidenta de la WTA. "Desde sus instalaciones de primer nivel y su apasionada afición hasta su probada capacidad para albergar eventos de tenis de élite, la sede ofrece todo lo necesario para mostrar lo mejor del tenis femenino", agregó.

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"Nos entusiasma traer las Finales al sur de California y seguir consolidando uno de los campeonatos más importantes del deporte mundial", apostilló Camillo. No en vano, el organismo que ella preside señaló que el Indian Wells Tennis Garden "combina infraestructura de primer nivel, excelentes servicios para jugadores y aficionados, y una larga trayectoria ofreciendo experiencias de tenis de élite".

"Nos sentimos honrados de colaborar con la WTA para albergar las Finales", dijo Philippe Dore, director de Marketing del recinto elegido. "Recibir a las mejores jugadoras del mundo en la sede del BNP Paribas Open para las Finales de fin de año es una magnífica oportunidad para celebrar el tenis femenino. Esperamos ofrecer un recinto y un ambiente de primer nivel, a la altura de uno de los eventos más importantes de este deporte", añadió Dore, según reflejó la WTA en el segundo texto.

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"La WTA espera dar la bienvenida a las mejores jugadoras del mundo [...] y aprovechar el impulso de uno de los eventos más importantes del deporte femenino. La organización agradece a sus socios del Indian Wells Tennis Garden su flexibilidad, colaboración y disposición para unirse rápidamente y garantizar el éxito de las Finales", zanjó el comunicado.